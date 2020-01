Une autre tempête frappe le Sud du Québec

Des avertissements de neige qui étaient en vigueur sur plusieurs secteurs du sud du Québec sont maintenant levés.

Le système dépressionnaire va laisser près de 15 centimètres de neige sur son passage. Il est accompagné de vents parfois fort avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

Évidemment toute cette neige complique les déplacements tant sur les routes que dans les airs.

Du côté des routes, à 10h00 dimanche matin dans la grande région de Montréal plusieurs d'entre elles étaient toujours partiellement enneigées, cependant la visibilité était bonne. Vous pouvez consulter la carte interactive du Québec 511 pour connaitre les conditions routières dans votre région.

Si vous devez partir aujourd'hui en avion à l'aéroport Montréal-Trudeau il est conseillé de vérifier le statut de votre vol avant de quitter la maison. Certains vols en direction des États-Unis sont annulés, notamment ceux vers Chicago, New York et Fort Lauderdale. D’autres sont retardés. Plusieurs vols à destination de Toronto, Halifax et Vancouver sont aussi annulés en raison du mauvais temps.

Les précipitations devraient cesser en fin de journée.

Chargement de la neige dans la région métropolitaine

Entretemps, la Ville de Montréal a décrété son «opération chargement» de la neige dans le but de ramasser la vingtaine de centimètres de poudreuse qui s'est abattue sur la métropole au cours de la dernière nuit. Déjà dimanche matin, 1000 véhicules s'affairaient à nettoyer les routes et les trottoirs. L'opération chargement va débuter à 19h00 dimanche soir et va se poursuivre pendant 4 jours. 3000 employés de la ville seront à l'oeuvre ce soir. Il sera donc important de surveiller les pancartes oranges qui feront leur apparition décrétant les interdictions de stationnement.

Il s'agit de la troisième opération de chargement de la neige de la saison hivernale à Montréal.