Une consigne sur toutes les bouteilles au Québec

Le gouvernement Legault a dévoilé ce matin sa stratégie pour mieux récupérer les bouteilles d'eau, bouteilles de vin et autres contenants de boissons de format variant entre 100 ml et 2 litres.

Une consigne de 25 cents sera appliquée sur toutes les bouteilles de vin et spiritueux et de 10 cents pour tous les autres contenants, incluant les boites de jus fabriqués de carton multicouche et canettes en aluminium non consignés.

Les entreprises ont un an pour appliquer ces nouvelles mesures qui entreront officiellement en vigueur en 2022. Des pénalités sont prévues pour celles qui n'atteindront pas les cibles.

"Y'a des gens qui peuvent dire, bon, c'est long, c'est un petit peu plus loin, mais évidemment, faut faire les choses dans l'ordre (...) Notre objectif c'est que d'ici 2030, 90% des contenants de boissons soient récupérés " - François Legault, PM du Québec

Les contenants seront récupérés chez des détaillants et dans des centres de dépôt mis sur pied par l'industrie.

Actuellement, 70% des bouteilles sont récupérés, mais bien souvent elles se retrouvent dans les dépotoirs faute de débouchés. À elle seule, la SAQ vent annuellement 250 millions de bouteilles de vin et spiritueux.