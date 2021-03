Une embardée spectaculaire fait un mort à Chelsea

On connait maintenant l'identité de la victime décédée dans un violent accident de la route samedi soir à Chelsea. Il s'agit d'Aramis Vigeant, 22 ans de Gatineau.

Le jeune homme qui était au volant, est mort après que le véhicule ait violemment percuté un arbre sur le chemin de la Montagne. Le drame s'est produit vers 22h00.

Deux autres individus âgés de 20 et 21 ans qui accompagnait le conducteur, ont également été blessés.

L'impact a été tel que celui qui était assis à l'arrière, a été éjecté du véhicule sur une distance de 40 mètres; il ne portait pas sa ceinture de sécurité. L'autre jeune homme, assis à l'avant côté passagé, repose à l'hôpital entre la vie et la mort.

Selon Martin Fournel, porte-parole du service de police de la MRC des Collines, la vitesse pourrait être en cause.



''La vitesse est l'hypothèse retenue pour le moment. Le passager avant est toujours hospitalisé et on craint pour sa vie. Le passager arrière, qui n'était pas attaché, a été éjecté sur 40 mètres et miraculeusement n'a subit que des blessures mineures.''

- Martin Fournel, porte-parole, Service de police de la MRC des Collines