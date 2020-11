Une entreprise de Saint-Hyacinthe a développé un appareil qui détecte la COVID-19

Une entreprise de Saint-Hyacinthe affirme avoir mis au point un appareil qui peut rapidement détecter la COVID-19 chez les personnes infectées et asymptomatiques.

Le dispositif, l'Aérovirus 1, developpé par Aerovirus Technologies peut déceler le virus en six minutes.

L'appareil qui a été développé sur une période de 10 ans, est portable et peut être utilisé par tout le monde.

Norman Marchand, ingénieur et fondateur de l'entreprise, explique que la détection du virus se fait dans les microgouttelettes des personnes infectées.

«L'appareil est la grosseur d'un séchoir à cheveux. On l'a fabriqué pour que tout le monde puisse s'en servir. L'idée c'est que lorsque les visiteurs entrent à l'hôpital, par exemple, ils vont tousser sur la languette ensuite on entre ça dans l'appareil. Si le résultat est positif, on ne laisse pas la personne entrer dans l'hôpital, elle va infecter les gens qui sont déjà malades.»

- Norman Marchand, ingénieur biotechnologique, Aerovirus Technologies