Une entreprise offre un bonus de 2500$ à ses employés vaccinés

Les initiatives pour inciter le plus de gens possible à se faire vacciner contre la COVID-19 ne manquent pas à travers le monde. Après les pizzas gratuites en Israël, la bière aux États-Unis et les bijoux en Inde, une entreprise des Laurentides offre de l'argent comptant.

La firme DLGL Technologies de Blainville, spécialisée en logiciels de ressources humaines et de paie pour les grandes et moyennes entreprises, versera un bonus de 2500$ à ses employés ayant reçu les deux doses du vaccin.

La moitié de la somme, soit 1250$, sera aussi donnée aux travailleurs qui ont reçu leur première dose.

L'entreprise est impatiente de pouvoir rouvrir son siège social dans lequel elle a investi massivement, notamment pour y aménager des gymnases et salles d'entraînement..

« Nous voulons faire notre part dans la poursuite de la sécurité pour tous, le désengorgement du système de santé, et nous voulons créer le plus tôt possible les conditions requises pour la réouverture de nos quartiers généraux à Blainville, avec ses spacieux bureaux à grande fenestration, ses gymnases et salle d'entrainement, et toutes les opportunités de travailler ensemble qui nous manquent tant. » -Jacques Guénette, président de DLGL Technologies

DLGL est également en mode recrutement et indique que la prime s'appliquera aussi aux recrues.