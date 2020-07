Une fillette de 11 ans perd la vie dans un incendie à LaSalle

Une fillette de 11 ans a perdu la vie à suite de l'incendie d'une résidence de l'arrondissement La Salle, à Montréal ce matin. Le brasier s'est déclaré vers 9h30 sur la rue Marroni, alors que deux enfants et une jeune adulte se trouvaient à l'intérieur.

Son frère de 10 ans et sa grande soeur de 18 ans étaient à l'étage et ont pu évacuer à temps, mais pas la victime, qui s'est retrouvée coincée au sous-sol.

Les pompiers l'ont trouvée à l'intérieur et l'ont sortie de la maison. Après 20 minutes de manoeuvres de réanimation, elle a été transportée en arrêt cardiorespiratoire à l'hôpital de Lachine, où son décès a été constaté.

L'enquête est transférée au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui sera chargé de déterminer les causes de cet incendie mortel.

« Ça reste à valider, mais quand les premiers pompiers sont arrivés sur place, eux confirment qu'ils n'entendaient pas d'avertisseur de fumée en fonction. On ne sait pas s'il y en avait un ou non, ou s'il était non fonctionnel, mais on voulait relancer le message encore de l'importance d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel. »

- Jean-François Larente, chef de section relations médias au Service de sécurité incendie de Montréal