Une fillette de 18 mois se noie à Saint-Amable

Une fillette de 18 mois s'est noyée dans une piscine creusée à l'arrière d'une résidence de la rue Bianca, à Saint-Amable, en Montérégie. Le drame s'est produit en toute fin d'après-midi hier, un peu après 17h.

L'enfant aurait échappé à l'attention de ses parents, en visite chez des amis. Trois familles étaient présentes au moment du drame.

Des manoeuvres de réanimation ont été entreprises avant l'arrivée des ambulanciers, en vain. La fillette a été conduite au CHU Sainte-Justine à Montréal, où son décès a été constaté en milieu de soirée.

Le Capitaine Sébastien Guillemette de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent confirme qu'il y avait une clôture autour de la piscine. À savoir si elle était bien verrouillée au moment du drame, le capitaine indique que l'enquête n'a pas encore permis d'établir cette information. Il ajoute toutefois qu'il ne semble pas y avoir d'éléments criminels.

Des témoins, sous le choc, ont été rencontrés par les policiers à la suite du drame, mais ces rencontres se poursuivront aujourd'hui et dans les prochains jours. Une enquête du coroner permettra également d'établir les causes et circonstances.

71 noyades sont survenues depuis le début de l'année au Québec, comparativement à 48 à pareille date l'an dernier. 12 enfants de moins de 12 ans se sont noyés cette année, dont 9 dans une piscine.

Ces tragédies rappellent l'importance d'être prudents aux abords de plans d'eau et de nommer un adulte responsable de la surveillance en tout temps quand des enfants se baignent.

- Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média Montérégie.