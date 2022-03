Une grande partie des dons destinés à l'Ukraine bloqués à Montréal

Près de 40 tonnes de produits de première nécessité destinés aux réfugiés ukrainiens sont bloquées dans un entrepôt de ville Saint-Laurent à Montréal.

L'église ukrainienne Saint-Michel cherche un moyen de les acheminer à l'étranger, car la facture de transport est salée. Elle serait d'environ 200 000$ selon une estimation préliminaire. Le bénévole, Mario Solari sollicite l'aide des gouvernements ou d'entreprises privées pour que ces produits arrivent à destination. «Aujourd'hui ce qu'on demande, c'est un avion qui parte de Montréal, de St-Hubert ou de Mirabel (...) Vous savez François Legault a fondé Air Transat, il y doit avoir de bons contacts pour avoir un avion-cargo. Ça prend quelqu'un qui a le coeur sur la main et qui fournirait un vol».

Mario Solari est un ancien policier de Longueuil. Il est aujourd'hui à la retraite. Le 13 mars dernier, il a organisé une collecte aux Promenades Saint-Bruno ce qui a permis d'amasser l'équivalent de quatre camions de déménagements de produits. Il y a quelques années, il est allé en voyage en Ukraine. Il souhaite faire sa part pour aider à ce peuple durement affecté par la guerre menée par la Russie. « Il y a beaucoup de gens à l'église ukrainienne ce qu'ils souhaitent, c'est que les produits soient transportés et qu'on ramène des familles (...) On pourrait faire un voyage aller avec des produits et un voyage retour avec des Ukrainiens».

Igor Meda souhaite aussi aider sa communauté. Ce médecin ukrainien vit au Québec depuis 8 ans. Sa famille demeure dans l'ouest de l'Ukraine. « Il y a des bombardements chaque jour, chaque nuit». Il invite les Québécois(es) à continuer de faire des dons aux églises ukrainiennes de Montréal, que ce soit des médicaments, des pansements, du lait pour bébé ou des défibrillateurs.

Ses proches demeurent convaincus que l'Ukraine gagnera cette guerre qui dure depuis maintenant 26 jours.