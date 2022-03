Une jeune de 10 ans est tabassée en plein jour à Pointe-aux-Trembles

Une jeune fille de 10 ans a été gravement blessée à la tête dans une violente agression vers 11h30, lundi, à Pointe-aux-Trembles. Un homme de 21 ans l'a tabassé pour aucune raison apparente alors qu'elle marchait avec une amie sur le boulevard du Tricentenaire près de Notre-Dame.

La victime a été transportée à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie.

Selon le SPVM, des passants se seraient interposer avant que des patrouilleurs mettent la main sur l'individu qui aurait frappé la jeune fille à plusieurs reprises en plus de la traîner au sol. La jeune fille a le visage complètement tuméfié d'après une photo publiée par sa famille sur les réseaux sociaux.

Le suspect subira une évaluation psychiatrique pour déterminer s'il souffre de problèmes de santé mentale.

Le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île a mis en place une cellule de crise à l'école que fréquente la victime. L'élève était sur le chemin de la maison au moment de l'agression.

L'ensemble des parents et du personnel ont été informés par courriel de l'événement et surtout des moyens déployés pour soutenir les élèves et les membres du personnel qui en auraient besoin.