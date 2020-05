Une manifestation anti racisme s'organise à Montréal

Les États-Unis ont été marqués par une cinquième nuit d'émeutes, en lien avec la mort de George Floyd aux mains d'un policier de Minneapolis lundi.

Le décès de l'Afro-Américain de 46 ans déchaine la colère partout au pays. Des manifestations se sont tenues dans au moins trente villes samedi. Neuf états ont demandé les renforts de la Garde nationale et des couvre-feux ont été décrétés dans une vingtaine de grands centres. La plupart n'ont pas été respectés, ce qui a donné lieu à des scènes de vandalisme et à de nombreux incendies.

Des images montrant deux véhicules de la police de New York foncer sur des manifestants font le tour des réseaux sociaux.

Plus de 1400 personnes avaient été arrêtées à travers le pays, dimanche matin. Au moins trois personnes ont perdu la vie durant les émeutes.

Le président Donald Trump blâme des groupes d'extrême gauche pour la violence de ces manifestations et promet que son administration y mettra fin.

Un rassemblement à la mémoire de George Floyd et de « toutes les victimes du racisme policier» se prépare à Montréal.

Plus de 4000 personnes ont indiqué qu'elles participeraient sur la page Facebook de l'événement.

La manifestation est prévue à 17h, devant le quartier général du SPVM, sur la rue Saint-Urbain.

« Nous nous attendons à une bonne manifestation, pleine de colère, engagée et passionnée, avec un début et une fin bien démarquées. (...) Nous ne collaborons en aucune façon avec la police dans l’organisation de cette manifestation.» - page Facebook Justice for Victims of Police Killings