Une membre des Snowbirds périt dans un écrasement d'avion

La tournée des Snowbirds pour saluer le combat contre la COVID-19 a viré au drame, hier midi, lorsqu'un appareil s'est écrasé à Kamloops, en Colombie-Britannique.

La tragédie aérienne a fait un mort et un blessé grave.

Une vidéo montre deux jets CT-114 Tutor décoller de l'aéroport de Kamloops. L'un deux prend de l'altitude avant de piquer du nez et s'écraser sur un terrain résidentiel.



Here's a video that was sent to us at @RadioNLNews from earlier this morning. #Kamloops pic.twitter.com/hc61YWscmQ