Une menace de grève plane sur l'aéroport de Montréal alors que les 250 syndiqués de Swissport ont voté à 99% en faveur du déclenchement d'une grève le 25 décembre prochain.

Ces travailleurs membres de la Section locale 2301 du Syndicat des Machinistes sont responsables de l'entretien et du ravitaillement en carburant des avions de l'aéroport de Montréal et de Mirabel.

Swissport, propriété de la firme chinoise HNA Group, est l'unique fournisseur de carburant pour toutes les compagnies aériennes. Une grève pourrait donc entraîner d'importants retards durant les vacances des Fêtes, selon le Syndicat.

Les deux parties sont actuellement en médiation dans l'espoir d'arriver à une entente. La convention collective est échue depuis le mois d'août dernier. Les salaires et conditions de travail sont au coeur du litige.

Des mesures alternatives pourraient être mises en place pour ravitailler les appareils durant un éventuel conflit. Le travail pourrait être effectué par du personnel cadre.

«Nous souhaitons rassurer nos clients et les voyageurs que nous avons les ressources nécessaires pour poursuivre les activités et serons en mesure de faire face à toute éventualité. Les négociations vont présentement bon train et les deux parties consacrent le temps et l’énergie nécessaires pour en arriver à une entente dans les délais. Nous travaillons étroitement avec ADM pour réduire les perturbations aux passagers.» -Louis-Philippe Charland, Vice-président, Ressources humaines, Canada de Swissport