Une mère et ses deux jeunes garçons retrouvés sans vie à Pointe-aux-Trembles

Une mère de 42 ans et ses deux garçons de 2 ans et 4 ans ont été retrouvés sans vie dans une demeure de la Place des Pointeliers, près du boulevard Saint-Jean-Baptiste dans le secteur Pointe-aux-Trembles ce matin.

La macabre découverte a été faite vers 8h00 par des patrouilleurs du SPVM. Ils se rendaient sur place pour annoncer le décès d'un homme qui est le père de la famille. L'homme dans la quarantaine s'est enlevé la vie hier à l'hôpital de Joliette dans Lanaudière. Nabil Ysaad ne devait pas entrer en contact avec son ex-conjointe, selon un ordre du tribunal.

En constatant qu'ils n'obtenaient pas de réponse, les agents ont investigué les lieux pour finalement retrouver les corps inertes de la femme et ses deux enfants. Pour l'instant, la police de Montréal considère ces morts comme suspectes.

Crime investigators continue to arrive on scene where the bodies of a 42 y/o woman and 2,4 y/o boys were found in Pointe aux Trembles #CJAD800 pic.twitter.com/R8WuNXhcmv