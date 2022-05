Une Montréalaise agressée sexuellement dans un boisé : un homme est accusé

Un homme de Saint-Constant en Montérégie est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune montréalaise de 33 ans.

Le dangereux prédateur sexuel a été arrêté vendredi dernier à sa résidence. Il était recherché depuis le début du mois.

David Catudal, 36 ans, aurait agrippé la victime par son sac à dos et l'aurait traîné de force dans un boisé situé en bordure de la rue Notre-Dame Est, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans la nuit du 4 au 5 mai.

«Il l’étrangle en lui faisant une prise de l’encolure et déchire ensuite ses pantalons. La victime se démène de toutes ses forces et réussit à fuir de son agresseur. En état de choc, elle sort du boisé et monte à bord d’un autobus. Peu de temps après, des patrouilleurs sont appelés en renfort pour lui porter secours et s’assurer qu’elle soit conduite à l’hôpital.» -indique le communiqué du SPVM

L'homme a été appréhendé avec le soutien de la Régie intermunicipale de police Roussillon en Montérégie.

Catudal a comparu au Palais de justice de Montréal. En plus d'agression sexuelle causant des lésions, il fait aussi face à des chefs d'accusation de séquestration et de voie de fait en étouffant, suffoquant et étranglant une victime.

Il demeure détenu en attendant son procès.

Toute personne qui a été victime d’une agression sexuelle commise sur le territoire de Montréal est invitée à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer directement avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles au 514 280-8502.