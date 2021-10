Une place en garderie pour tous les enfants d'ici 4 ans

Le gouvernement Legault promet que tous les parents auront une place en garderie pour leurs tout-petits, d'ici quatre ans.

Il s'engage à créer 37 000 nouvelles places subventionnées grâce à un investissement de trois milliards de dollars, soit 1,8 milliard de plus que prévu.

Déjà, 19 000 places sont en voie d’être créées conformément à des appels de projets déjà conclus. Le processus pour les 17 000 autres sera bientôt lancé.

«Ce qu'on veut, c'est que ça démarre au plus sacrant! [...] Je trouve ça long 3 ans et demi, mais on m'a promis que ce serait un maximum.» -François Legault, premier ministre du Québec