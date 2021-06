Une première canicule sur plusieurs régions du Québec

L'été n'est pas encore officiellement commencé et, pourtant, le sud-ouest du Québec entame sa première canicule de l'année qui devrait durer jusqu'à mardi.

Dans un bulletin météorologique spécial, Environnement Canada prévoit des températures au-dessus des 30 degrés Celsius durant le jour. Avec le facteur humidex, on pourrait ressentir jusqu'à 40 degrés.

Les Québécois n'auront aucun répit durant la nuit puisque les minimums attendus resteront autour des 20 degrés.

Cette situation concerne le grand Montréal, la Montérégie, l'Outaouais, l'Estrie, la Mauricie, le Centre-du-Québec, Lanaudière et les Laurentides.

Les autres régions, dont la Capitale-Nationale, le Saguenay et l'Abitibi-Témiscamingue subiront aussi les contrecoups de la chaleur, mais pas au point de qualifier la séquence de canicule.

« Les températures les plus chaudes se retrouveront le long de la rivière des Outaouais. Ensuite, ça va grimper jusqu'à Montréal. Lundi, ça va se propager le long de la rivière Richelieu et s'étaler sur le Québec. (...) Ce n'est pas un événement unique. Je ne crois pas qu'on va battre des records pour Montréal, mais ce sera à surveiller pour Gatineau et peut-être même Sherbrooke. »

Voici les températures records enregistrées à pareille date à Sherbrooke:

Tous les experts s'unissent pour rappeler les consignes d'usage en cette période de grande chaleur.

Il est recommandé d'éviter les efforts physiques, de boire 6 à 8 verres d'eau par jour et d'éviter de consommer des boissons alcoolisées.

Si possible, les gens devraient passer au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou, à tout le moins, frais.

L'exposition à une chaleur extrême peut causer un épuisement et mener à un coup de chaleur. Il est important de reconnaître des signes et des symptomes de ces maladies et de savoir comment les prévenir. Pour plus de détails visitez: https://t.co/fcPL6X0hGc#meteoQC pic.twitter.com/Us3FHzgzDe