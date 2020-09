Une première station BIXI 100% électrique à Montréal

BIXI a désormais sa première station électrique à Montréal.

Elle a été inaugurée cet avant-midi devant le Cégep Marie-Victorin, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Ce qu'elle a de particulier c'est qu'elle est la première borne qui permet la recharge complète des vélos électriques qui y sont ancrés, grâce à un partenariat avec Hilo, une filiale d'Hydro-Québec. Les stations BIXI électriques permettent aussi de louer des vélos réguliers.

Les BIXI électriques BIXI ont fait leur apparition l'an dernier à Montréal. Ils disposent de 3 vitesses et peuvent atteindre une vitesse maximale de 32 km/h. La métropole compte maintenant 1000 vélos bleus, ce qui en fait la ville disposant de la plus vaste flotte de vélos à assistance électrique en libre-service au Canada. 1000 autres vélos électriques devraient s'ajouter en 2021.

« Montréal a plusieurs raisons d’être fière de son rôle de pionnière en matière d’électrification de son système de vélo en libre-service et BIXI Montréal, d’offrir un service de vélo-partage électrique abordable et accessible pour tous les citoyens, mais aussi de qualité, grâce à des équipements innovants et uniques. La micromobilité électrique dessine une nouvelle génération de transport urbain, dont le sens pratique, la rapidité, l’économie et le respect de l'environnement ne sont que quelques-uns des nombreux avantages. Il s’agit d’une manière de se déplacer en ville qui répond aux préoccupations liées au développement durable, tout en comblant les attentes des citoyens. »

- Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal