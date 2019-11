Une Québécoise de 21 ans fabrique des vêtements à partir de plastique recyclé

Elle est jeune, dynamique, elle aime la mode et par dessous tout, elle est préoccupée par le sort de notre planète. Rose Guillemette est fondatrice de l'entreprise Kear's Workshop.

Cette jeune entrepreneure de 21 ans dessine et fait fabriquer des vêtements de sport (maillots de bain, sandales, manteaux) à partir de plastique recyclé, particulièrement de filets de pêche qui inondent nos océans et menacent la vie aquatique.

Son atelier/entrepôt est basé à Saint-Norbert-d'Arthabaska, près de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec. L'idée lui est venue au terme de deux voyages communautaires, à Haïti et au Guatemala alors qu'elle n'avait que 15 ans et 16 ans.

"C'est en visitant ces deux pays que la réalité de la pollution m'a frappé. De là, j'ai commencé à faire de plus en plus attention à ma consommation et à ce que je recyclais. Par la suite, lors de mes études en commercialisation de la mode, j'ai élaboré une façon de recycler le textile pour créer de nouveaux produits"

Instagram/roses.hope

Rose Guillemette a lancé son site internet au printemps dernier et elle utilise les réseaux sociaux pour mousser ses ventes. Ses clients achètent en ligne depuis le Québec, le reste du Canada, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Après seulement 6 mois de vente en ligne, sa boutique a recyclé l'équivalent de plus de 14 000 bouteilles d'eau. Elle souhaite bientôt concevoir des casquettes à partir de 100% de coton recyclé.

Écoutez l'entrevue qu'elle a accordé à notre journaliste, Étienne Phénix....