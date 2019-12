Une tempête de neige et du verglas au Québec en fin de semaine

Soyez prudents si vous devez vous déplacer sur la Rive-Nord de Montréal en fin de semaine. Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour Lanaudière, Lachute, Saint-Eustache et Saint-Jérôme cette nuit.

Jusqu'à 4 mm de verglas sont attendus dans ces secteurs d'ici samedi matin. La chaussée pourrait être glissante à plusieurs endroits.

Plus au nord, c'est la neige qui pourrait compliquer les déplacements ce week-end.

Un bulletin météo spécial est en cours pour le lac Saint-Jean où on prévoit de 20 à 40 centimètres de neige entre samedi et dimanche. Saint-Félicien, Alma et Roberval seront au coeur des précipitations.

Les amateurs de neige devront patienter à Montréal puisque les précipitations tomberont plutôt sous forme de pluie samedi. On prévoit une alternance de soleil et de nuage avec un maximum de -2 pour dimanche.

Consultez Québec 511 pour suivre les conditions routières en direct.