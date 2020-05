Une tour de télécommunications est incendiée à Montréal

Une tour de télécommunications a été incendiée dans le sud-ouest de Montréal la nuit dernière.

La structure est située sur l'avenue de Carillon, près de la rue Notre-Dame Ouest dans le quartier Saint-Henri.

Des traces d'accélérant ont été trouvées sur place par les pompiers de Montréal dépêchés sur place vers 3h45. Pour cette raison, l'enquête est transférée au Service de police de la ville de Montréal.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal

Une théorie du complot veut que la technologie 5G soit à l'origine de la pandémie de COVID-19, sauf que la tour incendiée la nuit dernière ne fait pas partie de cette catégorie. C'est plutôt une tour 4G LTE précise Telus, propriétaire des installations.

"Lorsque des infrastructures de communications sont détruites par des actes criminels, des vies peuvent être mises en danger puisque ces actes pourraient empêcher les citoyens d’effectuer des appels au 911. Durant la crise de la COVID-19, nos réseaux sont plus importants que jamais puisqu’ils permettent aux Canadiens de rester connectés avec leurs proches, leur travail, leur école, ainsi qu’aux services de santé et gouvernementaux. Nous collaborons activement avec les autorités pour protéger notre infrastructure réseau et pour s’assurer de pouvoir continuer à offrir à nos clients une connectivité essentielle" - François Gaboury, porte-parole Telus

Il s'agit de la première tour endommagée par le feu à Montréal. Au début du mois, 7 tours ont été incendiées à Laval et dans les Laurentides. Un couple de Sainte-Adèle a été arrêté puis accusé au criminel relativement à ces méfaits.

Facebook/Jessica Kallas, 25 ans et Justin-Philippe Pauley, 28 ans, sont accusés de méfaits et d'incendies criminels.