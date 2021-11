Une vingtaine de cyberpédophiles arrêtés à travers le Québec

Une vaste opération de la Sûreté du Québec a permis l'arrestation de 26 cyberpédophiles depuis mardi.

Ces arrestations ont été effectuées un peu partout à travers la province, incluant Montréal, Laval, Lanaudière, Montérégie, Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Gaspésie, Estrie Centre-du-Québec et l'Outaouais. Les hommes arrêtés sont âgés entre 33 et 75 ans.

Les policiers ont saisi plusieurs ordinateurs et dans l'un d'eux, plus d'un demi-million d'images sexuelles mettant en scène des enfants ont été retrouvées.

Ces perquisitions ont été coordonnées par la Sûreté du Québec et menées par l’équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile, créée le 1er octobre 2021, dont la mission est d’identifier et arrêter les producteurs et distributeurs de pornographie juvénile à travers le Québec.