UPAC: fin de l'enquête Mâchurer

L'Unité permanente anti-corruption (UPAC) met fin à l'enquête Mâchurer. Depuis 2014, elle visait à faire la lumière sur le financement du Parti libéral du Québec.

«Considérant l'avis juridique obtenu ainsi que toute la rigueur et les ressources déjà investies dans cette enquête, le commissaire [Frédérick Gaudreau] estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre cette dernière et y met donc fin. Afin de ne pas nuire à des procédures judiciaires en cours et compte tenu des obligations de confidentialité, applicables au contenu des dossiers d'enquêtes policières, le commissaire doit s'abstenir de tout autre commentaire.»

Cette décision, prise après avoir reçu un avis juridique du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), vient peut-être de faciliter la décision de Jean Charest de se lancer dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

L'ex chef du PLQ poursuit sa réflexion alors qu'il est courtisé par plusieurs militants. Il a même eu l'appui du député Gérard Deltell, qui le considère comme la meilleure personne pour succéder à Erin O'Toole.

Une rencontre informelle avec le caucus conservateur serait d'ailleurs prévue ce mercredi, selon le Journal de Montréal.

M. Charest, son grand argentier Marc Bibeau et l'ex-directrice du financement Violette Trépanier, étaient notamment visés par l'UPAC selon les mandats de perquisitions et la fuite de certains documents policiers liés à Mâchurer. Les avocats de l'ancien premier ministre ont même récemment demandé à ce que le processus soit accéléré en marge de la poursuite pour violation à sa vie privée.

Plus de 300 témoins ont été rencontrés pour tenter de trouver des irrégularités sur le financement dit «sectoriel» entre les années 2001 et 2012. Les enquêteurs cherchaient des preuves sur les grandes firmes de construction et de génie qui arrivaient à obtenir des contrats du gouvernement à la suite de dons aux différents partis, notamment le PLQ.

Aucune accusation

À ce jour, l'UPAC n'a déposé aucune accusation.

C'est notamment le cas pour le député libéral Guy Ouellet qui avait été arrêté en octobre 2017.

Quelques mois plus tôt, l'ancien ministre et organisateur de campagne Marc-Yvan Côté, l'ancien chef de cabinet de Nathalie Normandeau, Bruno Lortie, l'ancienne vice-présidente de la firme Roche France Michaud ainsi que l'attaché politique de l'ancienne première ministre Pauline Marois, Ernest Murray. Ils étaient tous soupçonnés d'avoir participé à des stratgèmes frauduleux de financement politique.