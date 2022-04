URGENCE-NEIGE: fermetures d'écoles et pannes d'électricité sur la Rive-Nord

L'hiver est revenu en force au nord de la Métropole avec une bordée de 15 cm dans certains secteurs de Laurentides et de Lanaudière. Plus de 70 000 foyers sont sans électricité alors que les écoles du Centre de services scolaires des Samares sont fermées pour la journée.

Les écoles anglophones de Rawdon et Joliette de la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier ont fait de même pour assurer la sécurité des élèves. La neige gorgée d'eau a causé plusieurs pannes dans les MRC de Matawini, Rivière-du-Nord, les Pays-d'en-Haut et les Laurentides d'après le plus récent bilan d'Hydro-Québec.

Le bilan s'est alourdi en quelques heures alors qu'on comptait 50 000 foyers dans le noir vers 8h ce matin.

Ces pannes d'électricité ont entraîné la fermeture de la station de ski Mont-Saint-Sauveur.