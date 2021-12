Usine de traitement des eaux : le député Sébastien Schneeberger commente

Dans le dossier de la nouvelle usine de traitement des eaux de Drummondville, dont les travaux iront finalement de l'avant malgré la hausse de coût importante causée par la pandémie, le député de Drummond–Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, n’est pas fermé à l’idée de bonifier le financement provincial, mais se garde une certaine réserve.

Il a rappelé que de nombreuses villes de la province sont aussi aux prises avec des problèmes de hausse de cout de projet causés par la pandémie.

« C’est sûr qu’il y a de l’ouverture, moi je comprends très bien la réalité de Drummondville. À la base, on s’attendait à un projet qui avoisinait les 75 millions de dollars et finalement on a un projet qui dépasse les 100 millions $. Alors c’est sûr que ça fait une charge supplémentaire pour les citoyens du Grand Drummondville, mais ce n’est pas seulement la réalité de Drummondville, c’est une réalité partout au Québec. C’est sûr qu’à la fin, que ce soit une compensation provinciale ou fédérale, c’est quand même le citoyen qui paye au bout du compte. » - Sébastien Schneeberger, député de Drummond–Bois-Francs