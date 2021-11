Vaccination des 5-11 ans: Québec précisera les détails demain

Le gouvernement Legault souhaite en convaincre le maximum et lance une nouvelle offensive publicitaire.

On peut s'attendre à ce que le directeur de la campagne de vaccination Daniel Paré soit également présent.

Legault promet un «grand coup» contre la violence armée

Lundi, le premier ministre était à Montréal afin de rencontrer la mairesse Valérie Plante pour la première fois depuis sa réélection.

La sécurité a été l'un des principaux sujets de discussion. François Legault promet d'ailleurs de nouvelles annonces d'ici Noël, en ce qui concerne la violence armée dans les rues de la métropole.

Les gouvernements municipaux et provinciaux répètent qu'Ottawa doit prendre jouer son rôle dans le dossier.

« Il faut prendre ses responsabilités. Ce sont des personnes qui décèdent. Quand on voit que ce sont des jeunes qui se retrouvent avec des armes, pour moi c'est inacceptable. Ce n'est pas ça qu'on est, ce n'est pas ça qu'on veut. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le premier ministre Legault et la mairesse Plante ont également parlé de transport collectif, notamment les projets du REM de l'Est et de la ligne bleue du métro auxquels des ajustements doivent être apportés.