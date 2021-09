Vaccination : Hyundai demande des explications à Guillaume Lemay-Thivierge

Guillaume Lemay-Thivierge pourrait perdre gros pour son refus de se faire vacciner contre la COVID-19 comme plusieurs experts en santé à travers le monde le recommandent. Hyundai Canada l’a contacté ces dernières heures pour clarifier sa position sur ce sujet qui divise plusieurs Québécoises et Québécois.

Ce matin, le quotidien LaPresse rapportait que l’acteur et animateur de 45 ans avait perdu un important contrat pour réaliser des épisodes de District 31 parce qu’il refuse de recevoir les deux injections. Guillaume Lemay-Thivierge parlerait ouvertement de ses convictions, allant jusqu’à qualifier les mesures sanitaires de « lavage de cerveau ».

Questionné à savoir si le comédien pouvait demeurer porte-parole du constructeur automobile dans ces circonstances, Hyundai Canada a répondu ceci à Noovo Info :

« En tant qu'entreprise, Hyundai Canada accorde une grande importance à la sécurité de ses employés, clients et partenaires avec lesquels nous travaillons. Au cours des 18 derniers mois, cet engagement a consisté à suivre les conseils de santé publique dans tous les aspects de l'entreprise, y compris chez nos concessionnaires, dans notre chaîne d'approvisionnement et notre siège social, et ceci de la distanciation physique au suivi des contacts, en passant par la vaccination. Nous sommes en désaccord avec les commentaires attribués à Guillaume Lemay-Thivierge tels que rapportés dans La Presse et nous l'avons contacté directement pour clarifier sa position » - Jennifer McCarthy – Directrice national, RP – Hyundai Canada