Vaccination: les pharmaciens en renfort dès lundi à Montréal

Les Montréalais de 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous, dès lundi, pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19 en pharmacie. Les premières injections seront données durant la semaine du 22 mars.

Dans la métropole, 350 établissements ont été désignés pour amorcer le projet pilote. Ailleurs au Québec, la vaccination en pharmacie devrait débuter au début du mois d'avril. À terme, jusqu'à 1600 pharmacies pourront offrir le service.

La prise de rendez-vous se fait de la même façon que pour les autres sites de vaccination, c'est-à-dire sur le site ClicSanté.

Selon le code postal, le site proposera les pharmacies disponibles à proximité.

Chaque établissement a prévu un espace pour procéder à la vaccination.



À compter du lundi 15 mars, les personnes de 70 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la #COVID19 dans une pharmacie de l'île de Montréal via le site https://t.co/T2Gae2jvNK. Pour plus de détails : https://t.co/EYDR74SQX4 #Sante #VaccinationCovid