TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ: Québec recule sur la vaccination obligatoire

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, renonce à la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé présentement en poste. L'obligation demeure pour les nouveaux employés.

C'est un deuxième recul, alors que la vaccination obligatoire d'abord prévue le 15 octobre avait été reportée d’un mois.

Les employés actuels non-vaccinés devront toutefois se faire tester trois fois par semaine, sans quoi ils seront suspendus sans solde.

«On passe de la vaccination obligatoire au dépistage obligatoire » - Christian Dubé, ministre de la Santé

Les employés non vaccinés n'auront pas droit non plus aux primes COVID.

Selon le gouvernement, 12 000 travailleurs ne sont toujours pas vaccinés, dont 8000 sont sur le terrain. De ce nombre, 5000 sont en contact direct avec les patients.

Se priver des services de 3% des employés aurait eu un effet dévastateur sur le réseau de la santé, selon le ministre Dubé.

La 4e vague de pandémie est sous contrôle au Québec avec 525 nouveaux cas, 8 décès et une diminution de 2 hospitalisations en date d'aujourd'hui.