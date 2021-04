VACCINS: Des milliers de places disponibles selon un nouveau site web

Un Québécois se questionnant sur la disponibilité des rendez-vous pour la vaccination a créé à lui seul un site web affichant en temps réel le nombre de plages disponibles sur le portail Clic Santé. Elles sont extrêmement nombreuses d'après les données compilées sur le site Statvaccin.ca.

À 9h30 ce matin, on comptait plus de 291 000 places disponibles pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 partout au Québec, d'ici les 7 prochains jours. Ça monte à 3,3 millions après cette cette période d'une semaine.

Les citoyens de Montréal ont l'embarras du choix au Square Décarie où on dénombre près de 38 000 places disponibles en moins de 7 jours. C'est plus que partout ailleurs au Québec. Plus de 18 000 plages horaires sont également disponibles à l'Arena Bill Durnan, à l'Arena Bob Birnie de Pointe-Claire et au Centre sportif Dollard-St-Laurent à LaSalle.

Chaque site de vaccination est géolocalisé et permet aux personnes ciblées de s'inscrire via Clic Santé. D'ailleurs, si vous n'avez pas de préférence sur l'endroit où vous faire vacciner, une page regroupe l'ensemble des sites qui proposent un rendez-vous la journée même.

L'informaticien montréalais derrière le projet, Baptiste Laget, ajoutera sous peu une fonction pour comptabiliser les rendez-vous perdus.

Par ailleurs, la vaccination est ouverte depuis hier soir aux 60 ans et plus en Montérégie et en Outaouais. Plus de 1,55 million de doses ont été administrées jusqu'à maintenant au Québec. Ça équivaut à 18,3% de la population.