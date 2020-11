Vaste opération policière aux bureaux d'Ubisoft à Montréal

La compagnie française, qui emploie 2000 personnes à Montréal, a publié une brève déclaration:

Vers 16h15, les employés coincés sur le toit depuis 13h30 ont été amenés un à un vers la sortie, les bras dans les airs, escortés par des policiers armés de l'Escouade tactique du Service de police de la ville de Montréal.

Ils ont été amenés dans des autobus à proximité pour se réchauffer. Ils seront tous rencontrés par des enquêteurs.

Des intervenants sociaux seront mis à leur disposition au besoin.

Employees of Ubisoft have been escorted out of the building into these buses. #CJAD800 pic.twitter.com/A6NGil1zTQ