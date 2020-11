Ventilation dans les écoles: toujours pas de tests sur la qualité de l'air

Même son de cloche du côté de Québec solidaire. La députée Christine Labrie affirme que le ministre Roberge a induit tout le monde en erreur.

« Cette sortie du ministre est une véritable insulte à l’intelligence! Comment le ministre peut-il soutenir que nos milieux scolaires sont sains et sécuritaires, alors qu’il vient tout juste de demander des tests de CO2, et qu’il n’aura pas les résultats avant plusieurs semaines? Déjà qu’il a induit tout le monde en erreur en faisant croire qu’il attendait un rapport sur la qualité de l’air, alors qu’il n’avait jamais demandé de prendre des mesures, le voilà maintenant qui présume des résultats de tests qui ne sont même pas encore effectués. C’est un manque de respect de sa part, et c’est irresponsable d’avoir attendu aussi longtemps avant d’exiger ces tests. On lui demande depuis des semaines, et jusqu’à aujourd’hui il disait que c’était inutile. »