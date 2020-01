VERGLAS : Des stations de ski ferment leurs pistes

Si vous aviez prévu aller faire du ski ce week-end, il faudra peut-être revoir vos plans.

Certaines stations de ski seront fermées demain et possiblement dimanche, en raison de la pluie et du verglas prévus ce week-end. On attend de 15 à 30 millimètres de verglas, dans certaines régions.

C'est le cas de Ski Saint-Bruno en Montérégie, qui annule par le fait même ses cours de groupes à compter de ce soir.

Bromont en Estrie et Mont Habitant dans les Laurentides reportent aussi les cours.

Vous êtes invités visiter les pages Facebook des stations de ski avant de vous y rendre, car plusieurs d'entre elles prendre la décision de fermer ou non le jour même.

Montérégie

Estrie

Laurentides

Outaouais

Mauricie