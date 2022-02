VERGLAS : Prudence sur les routes!

La prudence est de mise sur les routes pour votre retour à la maison, alors que la pluie verglaçante commence à s'abattre sur le Grand Montréal.

De 5 à 10 millimètres de verglas sont attendus ce soir et durant une partie de la nuit, selon les secteurs.

Dans l'avertissement émis sur son site web, Environnement Canada indique que les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes.

"Possiblement un 2 à 4 millimètres de pluie verglaçante d'ici 18h. [...] Avec des températures à -7 degrés, ça va créer une glace assez dure au niveau du sol, si on peut quitter le travail présentement c'est l'idéal, sinon le plus tôt possible sera le mieux." -André Cantin, météorologue à Environnement Canada