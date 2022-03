Vers la fin du dégriffage?

Le gouvernement Legault devrait finalement interdire le dégriffage des chats et chiens au Québec.

Un nouveau projet de règlement doit être déposé cet été à l'Assemblée nationale, selon la SPCA de Montréal qui affirme avoir reçu une réponse favorable de la CAQ hier à la suite d'une pétition récoltant près de 22 000 signatures déposée à l'Assemblée nationale le mois dernier.

Cette pétition était appuyée par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, l’Association des médecins vétérinaires du Québec, l’Association des techniciens en santé animale du Québec et l’Association des étudiants en médecine vétérinaire du Québec.

« Compte tenu des dernières avancées scientifiques et des positions des parties impliquées, le règlement proposera d’interdire, sauf dans le cas d’une indication médicale recommandée par un médecin vétérinaire, les chirurgies suivantes : la dévocalisation, la caudectomie (taille de queue) et l’onyxectomie (dégriffage) effectuées à un chat ou un chien, ainsi que l’essorillement (taille d’oreilles) chez le chien. » -extrait d'une lettre du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, à l’intention du Leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette.

Un processus de consultation publique d'une durée de 45 jours suivra le dépôt du règlement.

La SPCA de Montréal et de nombreuses associations réclament la fin du dégriffage et des autres chirurgies de convenance depuis plusieurs années. Ces pratiques sont interdites dans d’autres provinces et une quarantaine de pays.

« Ça été un travail de longue haleine pour en arriver à ça aujourd'hui, il y a quelques années ce n'était pas dans l'agenda du gouvernement d'interdire ce genre de chirurgies, mais il semble y avoir eu un vent de changement et on s'en réjouit énormément. » -Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques à la SPCA de Montréal

Le dégriffage consiste à l'amputation d'une partie de l'orteil des chats, ce qui cause énormément de douleurs postopératoires, selon la SPCA qui affirme que cette chirurgie peut causer des troubles du comportement à long terme.