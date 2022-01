Vers une vaccination obligatoire au Canada?

Ottawa croit que le Canada pourrait en venir éventuellement à imposer la vaccination obligatoire.

C'est ce qu'à déclaré le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui faisait le point sur la pandémie cet avant-midi.

M. Duclos croit que ce serait le seul moyen de se sortir de la crise.

Il a toutefois ajouté qu'il y aurait toujours des exceptions, notamment pour des raisons médicales.

La décision de rendre la vaccination obligatoire revient toutefois aux provinces.

«Je crois personnellement qu'on va en arriver là, un jour. Étant donné la fragilité de notre système de soins de santé au pays, le vieillissement de la population, les coûts accrus qu'il y a à prendre soin de tout le monde, je crois que ce genre de mesure qui n'est pas considéré présentement et on comprendre pourquoi, va faire partie des discours, des réflexions et peut-être même des actions des provinces et territoires à plus long terme.»

-Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos