Victimes d'un présumé pédophile recherchées

Le Service de police de la Laval lance un appel à la population pour retracer d'autres victimes potentielles d'un présumé pédophile.

Au cours de l'été 2020, Carlos-Rodrigo Perez-Martinez aurait contacté une jeune fille de 12 ans en utilisant Instagram pour créer un lien de confiance et prendre des photos d'elle à son insu. Il lui aurait ensuite demandé d'autres images sous la menace de publier la photo intime qu'il possédait déjà. Perez-Martinez utilisait le pseudonyme Paranoid mexicain 2020.

L'homme de 34 ans a été arrêté le 10 février dernier et remis en liberté le même jour sous promesse de comparaitre le 4 août prochain. Il doit être accusé d'extorsion, possession de pornographie juvénile, harcèlement criminel, leurre au moyen d'un ordinateur et distribution non consensuelle d'une image intime.

Les enquêteurs ont des raisons de croire que Perez-Martineau pourrait avoir fait d'autres victimes à Laval et ailleurs au Québec.

Toute personne qui aurait été victime de cet homme est invitée à contacter les enquêteurs au (450) 662-INFO (4636) ou en composant le 911 en mentionnant le dossier LVL 200925-038