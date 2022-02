Victoriaville: une infirmière travaille 24 heures d'affilée

Une infirmière a dû travailler pendant 24 heures dans les derniers jours à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska de Victoriaville.

Elle savait intialement qu'elle serait requise pendant 16h consécutives en raison du temps supplémentaire obligatoire.Toutefois, l'infirmière a finalement dû rester durant 8 heures supplémentaires en raison d'absences de dernières minutes et du manque de personnel.

Cette situation provoque une onde de choc dans le personnel depuis le début de la semaine alors que plusieurs craignent devoir faire la même chose.

Selon la présidente du syndicat des professionnels en soins de la Mauricie/Centre-du-Québec, Nathalie Perron, il s'agit d'un cas isolé mais il n'en demeure pas moins inacceptable.

Madame Perron affirme que dans de telles situation, l'employée risque sa santé et sa sécurité, la sécurité des autres également, dont celle du patient. Lorsqu'une infirmière ne peut pas faire de temps supplémentaire il faut qu'elle soit capable d'en informer son gestionnaire, souligne Mme Perron.

''Ça devient dangereux autant pour la santé et la sécurité de la travailleuse de faire ça. Les gens ont aussi une route à faire en terminant de travailler c'est aussi dangereux pour les gens qu'on croise. Et au niveau des patients, c'est sur qu'on a pas la même vigilance quand ça fait 20 heures en ligne qu'on travaille. Il faut s'assurer de donner un temps à l'employeur de dire: '' écoute je ne suis pas capable de rester, je vais te donner une heure pour faire des téléphones, il y a quand même une gestionnaire qui s'occupe de cet étage là, a-t-elle été interpellée? Je pense que quand on met à risque la santé et sécurité des patients toutes les mesures doivent être prises.'' - Nathalie Perron, présidente, syndicat des professionnels en soins Mauricie/Centre-du-Québec

Situation exceptionnelle, selon la direction de l'hôpital

Du côté de la direction de l'Hôtel-Dieu, on affirme qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et isolée. Guillaume Cliche, agent d'information du CIUSSS de la Mauricie et du-Centre-du-Québec, explique que ce n'est pas du tout souhaitable, ni dans les pratiques courantes qu'un membre du personnel travaille pendant une période de 24 heures.

''Dans la situation en question, l'infirmière avait d'abord fait son quart de travail, puis accepté un 2e quart de travail en temps supplémentaire pour un total de 16 h consécutives. Devant des absences de dernière minute et différentes circonstances particulières et exceptionnelles, elle est malheureusement demeurée sur l'unité afin d'assurer un soutien au besoin à l'équipe traitante, et ce, dans un objectif de maintenir une offre de service sécuritaire. '' - Guillaume Cliche, agent d'information, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville

Lorsque ce n'est pas possible de remplacer les absences, la direction dit évaluer l'ensemble des possibilités pour optimiser les ressources. Selon Monsieur Cliche, le centre hospitalier va tout d'abord privilégier le volontariat pour offrir du temps supplémentaire, pour ensuite procéder à la réorganisation des tâches. Si la santé et la sécurité des patients est compromise,'' nous nous voyons dans l'obligation d'avoir recours au TSO (temps supplémentaire obligatoire) .''

L'infirmière concernée a été rencontrée par la direction qui a souligné son soutien exceptionnel.

Avec la collaboration de Yannick Rochette, journaliste Noovo Info