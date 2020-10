VIDÉO: 250 personnes jouent au bingo en pleine pandémie

Tandis que des milliers de Québécois s'enfermaient à la maison pour le long week-end de l'Action de grâce en raison de la pandémie de COVID-19, il y avait de l'action à revendre à la salle de Bingo communautaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. 250 personnes étaient réunies sur place, vendredi, pour tenter de remporter un prix de plus de 100 000 $.

Plusieurs joueurs ne respectaient pas la distanciation sociale d'après ce que nous avons constaté sur place. Le règlement permet aux gens de retirer leur masque une fois assis à la table. L'organisation affirme que l'espace entre les tables est suffisant pour garder 2 mètres de distance entre les joueurs.

« Quand vous jouez au bingo, les gens ne bougent pas. Ils restent sur place et ne parlent pas entre eux autres. Il n'y a pas de contact entre les gens. » - Christian Haché, président du conseil d'administration du Bingo communautaire HR

L'évènement était si populaire que l'organisation a décidé de fermer ses portes aux nouveaux visiteurs un peu après 18h. 250 personnes se trouvaient à l'intérieur. La salle de 14 000 pieds carrés peut en contenir environ 500. Pour la plupart, les joueurs étaient des personnes âgées donc plus à risque d'avoir des séquelles importantes si elles attrapent le coronavirus. C'est un citoyen inquiet qui a averti Bell Média de la situation.

« On a refusé catégoriquement tous les gens de Brossard, Montréal, Chambly et Longueuil (en zone rouge). Il y a beaucoup de gens qui ont été mécontents qu'on les refuse. On a eu quelques menaces sur Facebook en disant qu'on n’avait pas le droit de refuser les gens. » - Christian Haché, président du conseil d'administration du Bingo communautaire HR