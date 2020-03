VIDÉO: 90 000 cartes de souhaits pour son 100e anniversaire

Un vétéran canadien de la Deuxième Guerre mondiale s'est fait beaucoup d'amis sur internet après une publication de ses enfants pour son 100e anniversaire. Ils ont demandé aux internautes de lui faire parvenir 100 cartes de fête. Il en a reçu plus de 90 000!

Tout a commencé par une simple photo publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Fred Arsenault, originaire de Toronto, pose dans un uniforme bardé de médailles avec un mot:

"J'aurai 100 ans le 6 mars prochain. Je suis un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et j'aimerais recevoir 100 cartes de souhaits".

Il ne se doutait pas que l'adresse insérée en fin de message deviendrait aussi populaire les jours suivants.

La publication a été partagée par plusieurs personnalités politiques, dont Justin Trudeau, Doug Ford et John Tory. La magie du web a ensuite opéré avec des cartes de fête en provenance de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de la Thaïlande, du Mexique et de plusieurs autres pays. La famille en a reçu plus de 90 000 et la vague d'amour ne s'est toujours pas essoufflée.

L'anniversaire du vétéran a été souligné vendredi matin à la résidence Sunnybrook de Toronto.

Fred Arsenault a servi comme soldat en Europe entre 1940 et 1945. Il a participé à la libération des Pays-Bas et s'est également battu en Italie. Le courrier a toujours occupé une place importante dans son coeur depuis. Fred prenait des nouvelles de sa femme aussi souvent que possible en lisant ses lettres à la lumière des fusées éclairantes alors qu'il attendait l'ennemi au fond des tranchées sur la ligne de front.