VIDÉO: Alaclair Ensemble t’éclaire sur le recyclage!

Il vous arrive fréquemment de vous demander ce qui va dans votre bac de recyclage? Laval et le populaire groupe rap québécois​ Alaclair Ensemble s'unissent pour combattre les mauvaises habitudes de recyclage.

Une nouvelle chanson inédite intitulée « Mets du respect dans ton bac », a été enregistrée par le groupe, afin d'inciter la population à recycler de la bonne manière. Un vidéoclip complètement déjanté mettant en vedette les six membres du groupe a même été tourné dans un centre de tri, celui de Tricentris.

L'objectif de cette campagne de sensibilisation originale dévoilée aujourd'hui est de démontrer l’impact négatif que peuvent avoir les mauvaises habitudes de recyclage sur tout le processus de triage, sans toutefois être moralisateur, précise la Ville.

On entend dans la chanson des phrases comme : «Y’a plein de déchets qui ne devraient pas être ici.» «Fait ça comme faut, comme si l’monde te r’garde.» «Dans ton bac, fais attention qu’est-ce tu mets. Tu pensais c’tait ça que c’tait mais ça allait aux poubelles.»

« C’est un sujet hyper important et on voulait clairement faire partie de ce projet-là. Gros respect à Laval d’avoir accepté l’idée. » -Vlooper, un des membres d’Alaclair Ensemble

L'idée de cette campagne a été proposée par l'agence de publicité Tam-Tam\TBWA.

« On souhaitait montrer une toute nouvelle perspective : celle des employés d’un centre de tri. On voulait le faire sans être plate ou moralisateur.-Manuel Ferrarini, vice-président et directeur de création chez Tam-Tam\TBWA

Laval souhaite mettre de l’avant de meilleures pratiques de gestion du tri sélectif et inciter les citoyens à améliorer la qualité des matières recyclables qui se retrouvent dans leur bac. Selon un sondage réalisé par la Ville en 2017, plus de la moitié des citoyens déposent dans leur bac de recyclage des items qui ne devraient pas s'y retrouver, dont du plastique, des vêtements, des jouets et des décorations en plastique.

Selon une étude, 55 % des Lavallois ne prennent pas le temps de se renseigner sur le bac le plus approprié pour disposer de leurs déchets : ils placent la matière résiduelle dans le bac qui leur semble le plus logique (37 %) ou la jettent aux ordures (18 %).

En plus du vidéoclip, Laval dotera ses citoyens d’outils, dont un dépliant explicatif distribué dans tous les foyers, dont l’objectif est une meilleure compréhension de ce qui doit ou non être déposé dans le bac de recyclage.

La collecte des matières recyclables de Laval est effectuée ​une​ fois par semaine aux résidences familiales, aux immeubles de 7 logements et moins et aux immeubles de 8 logements et plus.

Vous devez placez votre bac en bordure de votre terrain après 19 h la veille de la collecte ou avant 7 h le jour même.