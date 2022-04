VIDÉO: Catherine Dorion fait ses adieux à la politique

Catherine Dorion a fait ses adieux à la politique dans un long message diffusé hier soir, sur les réseaux sociaux. La députée de Québec Solidaire dans la circonscription de Taschereau ne sera pas candidate aux élections générales du 3 octobre.

Les co-porte-parole Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois avaient pourtant assuré que les 10 élus de la formation allaient être de la prochaine campagne.

Durant plus de 14 minutes, elle a expliqué sa décision, rit et pleuré, avec parfois, en sourdine, la musique de la guitare jouée par son collègue et ami, le député Sol Zanetti, hors champ.

Cette comédienne et autrice, qui a bousculé les règles de l'Assemblée nationale notamment par son habillement peu conventionnel et ses sorties toujours très médiatisées, dit vouloir retourner à ses premiers amours.

«J’ai lutté pendant quatre ans pour amener de l’art en politique. Maintenant, ce que je veux faire, c’est d’amener mon chunk d’expérience politique et ramener ça d’où je viens. Dans l’art et dans l’éducation populaire.» Catherine Dorion, députée de Taschereau

Cette annonce, qui sera confirmé en point de presse lundi matin, survient en plein débat sur le tramway de Québec. Elle est d'ailleurs derrière l'organisation d'un important rassemblement transpartisan pour soutenir le projet, prévu mardi soir, au Centre Horizon de Limoilou.

Catherine Dorion réclame du gouvernement Legault la signature sans condition des décrets nécessaires dès le lendemain, le 6 avril.

Mère de trois enfants, sa petite dernière lui a donné toute une frousse, l'automne dernier. À trois mois et demi, Louie a dû subir une chirurgie cardiaque à cause d'une malformation. Aujourd'hui, elle se porte bien.