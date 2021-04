VIDÉO : Des centaines de masques médicaux jetés au sol

Chaque jour, des milliers de masques médicaux sont portés par des travailleurs(es) et écoliers(ières) au Québec, au Canada et dans le reste du monde. Malheureusement, plusieurs de ces protections individuelles jetables se retrouvent dans la nature.

Le journaliste de Noovo Info, Hugo Meunier a fait le test plus tôt cette semaine. Il a ramassé tous les masques jetés au sol entre sa demeure et la station de Noovo située au coin de l'avenue Papineau et du boulevard René-Lévesque Est à Montréal. Combien en a-t-il ramassé ? 100 ? 200 ? 500 ?

Voyez le résultat :

Aussi à voir sur le sujet : Des parents croient avoir aperçu des parasites dans les masques distribués aux enfants