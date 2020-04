VIDÉO: Des policiers de la SQ surprennent un garçon de 12 ans pour son anniversaire

Des policiers de la Sûreté du Québec ont égayé l'anniversaire d'un jeune garçon de 12 ans de Vaudreuil-Dorion, triste de ne pas pouvoir célébrer avec ses amis en cette période de confinement due à la pandémie de coronavirus.

Loïc Michaud a reçu la visite de 4 agents à sa résidence, samedi dernier. Parmi ceux-ci, le sergent Bruno Beaulieu coordonnateur aux relations avec la communauté, du poste Est de la SQ de MRC Vaudreuil-Soulanges.

Yanick Michaud, le papa du garçon, a capté la scène. On y voit le garçon être ému aux larmes. La vidéo partagée sur Facebook a été partagée à plus de 1000 reprises et visionnée par plus de 2000 internautes.

Le garçon rêve de devenir policier. Gageons qu'il se souviendra longtemps de son 12e anniversaire!