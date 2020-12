VIDÉO: Gisèle Lévesque, 89 ans, est la première Québécoise vaccinée contre la COVID-19

La première Québécoise a recevoir le vaccin contre la COVID-19 est Gisèle Lévesque, âgée de 89 ans.

L'octogénaire, une retraitée de la banque nationale, a été vaccinée vers 11h30 cet avant-midi au CHSLD Saint-Antoine de Québec.

À Montréal, les premières doses du vaccin contre la COVID-19 sont arrivées vers 10h ce matin à Montréal. Un camion d'UPS a livré deux boites blanches réfrigérées contenant 975 doses.

La vaccination a commencé en début d'après-midi au centre gériatrique Maimonides de Côte-Saint-Luc. C'est Gloria Lallouz, âgée de 78 ans, qui a été la première résidente de Maimonides à être vaccinée.

150 des 300 patients de ce CHSLD devraient être vaccinés cet après-midi. 95% des résidents ont accepté de recevoir le vaccin de Pfizer-Biontech. Des membres du personnel seront aussi parmi les premiers Québécois inoculés. Par contre, seulement 35 % à 40 % des employés ont accepté de se faire vacciner, préférant attendre encore un peu.

Puisque l'entreposage du vaccin représente une opération délicate, d'autres travailleurs de la santé des environs pourront aussi être immunisés.

«Pour compléter ce premier exercice, on a fait appel aux travailleurs de la santé de d'autres CHSLD qui veulent se faire vacciner et qui sont prêts à se déplacer ici. Ils sont déjà cédulés, ils ont leur rendez-vous et on ne perdra pas de doses.»

-Francine Dupuis, PDG adjointe du CIUSSS Centre-Ouest de Montréal