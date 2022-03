VIDÉO : incendie majeur sur un chantier de construction à Longueuil

Un incendie majeur a complètement détruit une maison en construction située sur le boulevard Quinn, au coin du boulevard Sainte-Foy, à Longueuil, tôt ce matin.

L'alerte a été sonnée vers 2h45 am. En arrivant sur les lieux, les pompiers de Longueuil ont fait face à un embrasement généralisé. Ils ont été assistés de leurs collègues de La Prairie et de la Vallée-du-Richelieu. Au total, plus de 80 pompiers ont été mobilisés pour maitriser les flammes.

Deux résidences voisines ont été endommagées par le feu. L'une d'elles était aussi en construction. Les pertes sont évaluées à plus de 700 000$.

Heureusement, il n'y a pas de blessé. La cause du sinistre est inconnue. L'enquête a été transférée au Service de police de l'agglomération de Longueuil en raison de la violence du brasier.

Les enquêteurs du SPAL font appel aux témoins pour élucider cette affaire.