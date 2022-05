VIDÉO: Jeanick Fournier remporte Canada's Got Talent!

La chanteuse de Dolbeau-Mistassini, Jeanick Fournier, est la grande gagnante de l'émission Canada’s Got Talent! La préposée aux bénéficiaires a livré une performance sans faille lors de la finale d'hier soir à Niagara Falls.

Dernière des 8 finalistes à s’exécuter, Jeanick Fournier, a interprété une chanson de Queen, The Show Must Go On, vêtue d’une longue robe bleue.

La femme de 49 ans réalise le rêve de toute une vie en plus de mettre la main sur une bourse de 150 000 $ et une invitation à participer aux spectacles d’America’s Got Talent.

Les téléspectateurs ont dû s'armer de patience pour voter en raison de problèmes techniques.

Détails à venir...