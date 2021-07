VIDÉO: Jeff Bezos de retour sur Terre après un court vol dans l'espace

Le premier vol habité dans l'espace du milliardaire Jeff Bezos a été couronné de succès, ce mardi matin. L'équipage de 4 personnes a pu admirer la Terre à 106 km d'altitude avant de revenir au sol en toute sécurité. Le vol a duré au total un peu plus de 10 minutes.

Le fondateur d'Amazon avait choisi la date du 20 juillet pour commémorer les 52 ans de la marche historique sur la Lune de l'astronaute américain Neil Armstrong.

L'homme le plus riche de la planète était accompagné de son frère Mark Bezos et de la pionnière de l'aviation, Wally Funk, âgé de 82 ans - la plus jeune et la plus vieille personne à avoir jamais réalisé cet exploit. Olivier Daemen, un touriste nééerlandais de l'espace de 18 ans, faisait aussi partie du voyage.