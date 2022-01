VIDÉO : Pepsi dévoile un avant-goût du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI

Les rappeurs Eminem, Dr. Dre, Snoop Doog, Kendrick Lamar et la chanteuse Mary J. Blige en mettront assurément plein la vue aux millions de spectateurs du prochain Super Bowl.

Une émission très attendue

Le Super Bowl est l'événement le plus regardé de l'année à la télévision américaine. L'an dernier, 96.4 millions de téléspectateurs étaient rivés devant leurs écrans, tablettes et cellulaires pour le regarder, une baisse de 9% comparativement à 2020 - la plus petite audience depuis 2007. Les revenus publicitaires ont tout de même été de 485 million$ selon Kantar.

Cette année, le réseau NBC exige entre 5.8 M$ et 6.5 M$ pour une publicité de 30 secondes.