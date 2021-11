VIDÉO : Un chauffard fonce sur un défilé de Noël aux États-Unis

Un chauffard a foncé sur un défilé de Noël faisant au moins 5 morts et 40 blessés à Waukesha dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Ce bilan pourrait encore grimper selon ce qu'a fait savoir la police locale en début de nuit.

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody.