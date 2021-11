VIDÉO : Un chauffard fonce sur un défilé de Noël aux États-Unis

Le chauffard qui aurait foncé sur un défilé de Noël à Waukesha dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, est accusé de cinq chefs d'homicide. Ces charges pourraient s'alourdir puisque 48 personnes ont été hospitalisées.

Les autorités ont fait le point lundi après-midi, notamment en identifiant les cinq victimes adultes.

Déjà au début de la nuit dernière, la police locale s'attendait à ce que le nombre de personnes touchées par la tragédie augmente.

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody.